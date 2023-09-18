Эрдоган встретился с Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели встречу в Нью-Йорке. Об этом сообщает агентство Anadolu.

В рамках беседы стороны рассмотрели вопросы политических и экономических отношений, актуальные моменты израильско-палестинского конфликта и другие международные проблемы. Эрдоган выразил готовность к сотрудничеству с Израилем в области энергетики, технологий, инноваций, искусственного интеллекта и кибербезопасности, подчеркнув, что «стороны во имя мира должны работать вместе».

На встрече также присутствовали высокопоставленные чины из Турции, включая министра иностранных дел Хакана Фидана, министра энергетики Алпарслана Байрактара и других.

По окончании встречи Эрдоган опубликовал сообщение в соцсетях: «На полях 78-й Генеральной Ассамблеи ООН провели встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Желаю, чтобы наши консультации были благоприятными для нашей страны и региона».

Стоит отметить, что это первая встреча между лидерами двух стран с тех пор, как Нетаньяху вступил в должность в 2022 году.