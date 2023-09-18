Прогноз погоды
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный.
Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем - 21-26° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в отдельных местах ожидается переменный дождь.
Местами возможны ливневые дожди, в отдельных местах проливные дожди, прогнозируется град, в горных территориях снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Умеренный восточный ветер, местами грозы, возможен град, в высокогорной местности – снег. Ветер восточный.
Ночью и утром в отдельных районах туман.
Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем - 22-27° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла, днем - 9-14° тепла.