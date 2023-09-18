Президент Северного Кипра поддержал Азербайджан

Президент Турецкой Республики Северный Кипр (ТРСК) Эрсин Татар поддержал проводимые Азербайджаном в Карабах ском регионе локальные антитеррористические мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента ТРСК.

Татар призвал Армению к соблюдению положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного руководителями Азербайджана, РФ и Армении.

Президент ТРСК выразил озабоченность тем, что армянские вооруженные силы до сих пор присутствуют в Карабахе, что угрожает миру в регионе.

«Как отметил накануне с трибуны ГА ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Карабах – это Азербайджан, его неотъемлемая часть», — добавил Э.Татар.