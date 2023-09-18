Остатки ВС Армении покинули боевые позиции брифинг Министерства обороны и МВД; обновлено 13:45
С использованием технических средств и средств наблюдения Азербайджана создаются условия для отступления личного состава армян и добровольного оставления ими боевых позиций. Об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Анар Эйвазов 20 сентября на брифинге, посвященном антитеррористическим мероприятиям в Карабахе.
Представитель оборонного ведомства отметил, что в этом случае по ним не велся огонь.
Эйвазов также сообщил, что последний личный состав формирований ВС Армении покинул боевую позицию.
*** 13:31
Более 90 боевых позиций и стратегически важных позиций подразделений вооруженных сил Армении взяты под контроль. Об этом заявил 20 сентября на брифинге, посвященном антитеррористическим мероприятиям в Карабахе, начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Анар Эйвазов.
По его словам, в качестве трофеев взяты принадлежавшие армянам 7 военных машин, 4 миномета, 1 танк, 2 боевые машины пехоты (БМП), а также большое количество оружия и боеприпасов.
*** 13:02
Министерство внутренних дел и Министерство обороны Азербайджана проводят совместный брифинг.
На брифинге предоставляется информация о проводимых Азербайджаном локальных антитеррористических мероприятиях.