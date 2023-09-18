С использованием технических средств и средств наблюдения Азербайджана создаются условия для отступления личного состава армян и добровольного оставления ими боевых позиций. Об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Анар Эйвазов 20 сентября на брифинге, посвященном антитеррористическим мероприятиям в Карабахе.

Представитель оборонного ведомства отметил, что в этом случае по ним не велся огонь.

Эйвазов также сообщил, что последний личный состав формирований ВС Армении покинул боевую позицию.