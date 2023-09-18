Кочарян говорит, что это не он

Экс-президент Армении Роберт Кочарян прокомментировал распространившуюся в Сети запись разговора, в котором он просит президента РФ Владимира Путина обеспечить его выход из происходящих сегодня в Армении политических процессов, поскольку считает себя «заложником в этой ситуации». Об этом пишет армянское издание «Грапарак».

По словам Кочаряна, «это грязный и дешевый фейк с использованием технологии нейронных сетей. Мой последний телефонный разговор с Путиным состоялся 21 мая во время визита в Москву…»

Кочарян утверждает, что «очевидно, что появление этого фейка связано с… событиями в Карабахе и попыткой нейтрализовать меня в предстоящих политических процессах».