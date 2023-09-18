Заявление азербайджанцев мира

Азербайджанцы мира распространили заявление в связи с антитеррористическими мероприятиями локального характера, начатыми азербайджанской армией в Карабах ском экономическом районе. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по работе с диаспорой.

B заявлении говорится:

"Мы – азербайджанцы, проживающие в зарубежных странах, и азербайджанские диаспорские организации с чувством глубокой скорби заявляем, что 19 сентября еще 6 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора со стороны Армении. Четверо полицейских и двое гражданских лиц, выполняя служебные обязанности на территориях Азербайджана, освобожденных в 2020 году в результате Второй Карабахской войны, погибли, подорвавшись на минах армянского производства на новопроложенной дороге.

В целом, со дня окончания Карабахской войны – с 10 ноября 2020 года по настоящее время – в 2020-2023 годах 320 граждан Азербайджана пострадали от мин армянского производства. Из них 67 человек погибли, 314 – получили ранения. Официальный Иреван отказался предоставить Баку карты минных полей и продолжил загрязнение территорий Азербайджана новыми минами. А это не только препятствует строительно-восстановительным работам на территориях Азербайджана, полностью разрушенных в период 30-летней оккупации, но и представляет серьезную угрозу для работающих там людей. Кроме того, более 750 тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев, несмотря на 30-летнюю тоску по родному краю и прошедший после войны 3-летний период, все еще не могут вернуться к родным очагам из-за отказа Армении в предоставлении карт минных полей.

Затягивание Арменией процесса урегулирования под различными предлогами, демонстрация ею деструктивной позиции на переговорах, проводимых благодаря международным усилиям, несмотря на объявление о принятии выдвинутых Азербайджаном мирных предложений, игнорирование мирной повестки дня свидетельствует о ее незаинтересованности в мирном процессе и намерении подорвать данный процесс.

Кроме того, Армения, вопреки положениям трехстороннего Заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между Россией, Азербайджаном и Арменией, продолжает удерживать свои воинские формирования на территориях Азербайджана и финансировать незаконный сепаратистский режим. А это является источником серьезной угрозы для регионального мира и стабильности. Поэтому азербайджанская армия в целях пресечения ожидаемых со стороны армянских вооруженных сил широкомасштабных провокаций, а также обеспечения исполнения положений трехстороннего Заявления, разоружения и вывода формирований армянских вооруженных сил с территорий Азербайджана, обезвреживания их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, в том числе гражданских работников и военнослужащих, привлеченных к проводимым на территории восстановительно-созидательным работам, и восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики 19 сентября начала антитеррористические мероприятия локального характера на территориях, находящихся под временным контролем российских миротворцев.

Как это было во время Второй Карабахской войны, целью принятых мер и сейчас являются исключительно незаконные воинские формирования и военная инфраструктура. Aзербайджанская сторона, в отличие от Армении, ни в коем случае не берет на прицел гражданское население.

Единственный путь утверждения мира и стабильности в регионе заключается в безоговорочном и полном выводе армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, уважении территориальной целостности Азербайджана и роспуске сепаратистского режима.

Обращаясь к государствам мира и международным организациям, мы призываем для обеспечения мира и стабильности в регионе оказать на Армению влияние, чтобы она незамедлительно и полностью вывела незаконные вооруженные формирования с территорий Азербайджана, предоставила Азербайджану карты минных полей и в самый короткий срок подписала мирное соглашение с Азербайджаном.

Мы, азербайджанцы мира, заявляем, что готовы оказать нашей родине – Азербайджану всяческую поддержку".