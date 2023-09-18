Эльчин Амирбеков: Вооруженные формирования в Карабахе – угроза жизни сотен граждан

В Карабахе около 10 000 членов незаконных вооруженных формирований на протяжении почти трех лет представляют угрозу жизни сотен азербайджанских граждан. Об этом сообщил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков на французском радио.

«Армения финансирует сепаратистов из госбюджета. Это создает угрозы для безопасности Азербайджана. Поэтому было принято решение провести антитеррористические мероприятия локального характера и нейтрализовать легитимные военные цели противника», – сказал Э.Амирбеков.