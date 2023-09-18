Кремль: Действия Азербайджана в Карабахе законны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «де-юре Азербайджан действовал на своей территории». Так в Кремле ответили на обвинения Еревана насчет бездействия российских миротворцев в Карабахе.

«Мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана. Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории», - приводит пресс-служба Кремля слова Пескова.

Песков заверил, что продолжаются контакты и с Ереваном, и с Баку, и с армянами в Карабахе.