Минобороны: Помогать армии не нужно
Минобороны Азербайджана обратилось к гражданам с просьбой не реагировать на призывы о помощи азербайджанской армии.
Как заявил начальник пресс-службы Минобороны полковник Анар Эйвазов на брифинге, в некоторых соцсетях звучат призывы к гражданам о помощи армии: "Мы просим граждан не реагировать на подобные призывы. Организовано укрепление материально-технической базы Вооруженных сил, а также улучшение продовольственного и иного снабжения".
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