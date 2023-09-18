Путин поговорит с Пашиняном... А с Алиевым – при необходимости

Москва ожидает согласования сроков телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем согласования сроков телефонного разговора президента Путина и премьера Пашиняна. Как только этот разговор состоится, мы вас будем информировать», - отметил Песков.

Отвечая на вопрос, не готовится ли такой разговор и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, представитель Кремля сказал: «Пока нет».

«Контакты продолжаются на рабочем уровне, при необходимости такой разговор, конечно же, тоже сможет состояться», - добавил он.