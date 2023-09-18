Гурбан Гурбанов перед матчем с норвежцами: «Готовимся к игре, но все наши мысли в Карабахе»

Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов и защитник Максим Медведев поделились на пресс-конференции ожиданиями от завтрашнего матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы с норвежским «Мольде».

Но начал пресс-конференцию рулевой «Карабаха» с событий в Карабахе.

«Сейчас в Карабахе идет борьба с терроризмом, - говорит Гурбан Гурбанов. - Выражаю соболезнования семьям шехидов. Об игре сейчас сложно говорить. Но мы должны готовиться. Будем играть против серьезного соперника. Но мысли наши будут в Карабахе.

Может, игра в Баку сейчас не к месту. Но мы всегда думаем о наших шехидах. Конечно, происходящее психологически будет влиять на нас. Весь день следим за развитием ситуации.

Говорят, есть хорошие новости. Ждем официальную информацию. Завтра на поле сделаем все для победы.

Слабости «Мольде»? Мы проанализировали соперника. Они очень дисциплинированно играют. Правильно выполняют задания. Не любят давать пространство. Мы должны вынудить их ошибаться. И тогда сможем добиться хорошего результата. Для этого придется потратить много сил.

Бахлул Мустафазаде? Пока неизвестно, сможет ли он сыграть. Есть боли. Его состояние пока нас не устраивает.

Да, мы уже играли с «Мольде» три года назад. Сейчас норвежцы стали более опытными и уверенными. После первой игры смогу сказать больше, потому что увидим соперника вживую.

Отомстить «Мольде» за поражение трехлетней давности? Если будем думать о мести, нам это может помешать. Хотим использовать наши шансы. Задача-минимум была попасть в группу Лиги Европы. Сейчас постараемся показать хорошую игру.

Болельщики всегда ждут от нас успеха. Это нас мотивирует. Но есть законы спорта, согласно которым нужно быть хладнокровными. Сделаем все, чтобы порадовать наших болельщиков».

«Основную работу мы выполнили – попали в группу Лиги Европы, - говорит Максим Медведев. - Мы были близки к тому, чтобы выйти из группы в 2014 году, когда играли в Баку с миланским «Интером». Сейчас вновь есть шанс. Футболисты сделают все для этого. Все игроки рвутся в бой. У нас широкая обойма. Верю, что сможем в этом сезоне добиться большего.

Да, я играю реже, чем раньше. Но стараюсь держать себя в форме. У меня есть опыт. Мало играю, но в голове все осталось. Когда ребята играют, я тоже чувствую себя в игре».