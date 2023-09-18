Пашинян понял заявление Баку, а сепаратистов не понял

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему непонятны слова представителей карабахских сепаратистов о выводе армянских войск из Карабаха (так как официальный Ереван утверждает, что в Карабахе нет подразделений ВС Армении).

По словам Пашиняна, Ереван принимает к сведению заявление Баку по Карабаху.

Он добавил, что Армения не принимала участие в переговорах между Азербайджаном и сепаратистами.