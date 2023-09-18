Медведев: Господь так управил: Россия – покровительница Армении

Помощник зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов прояснил «тем, кто не понял» его вчерашний пост: по словам зампредседателя, Россия была и будет гарантом существования Армении, а «предатели армянского народа будут отправлены в ад».

«Говорил с Дмитрием Анатольевичем. Если кто не понял, то Россия была и будет гарантом самого существования Армении как государства и армян как нации. Так уж Господь управил. А все национал-предатели армянского народа будут отправлены вместе с их заокеанскими покровителями в ад», - сказал российским СМИ Олег Осипов.

Накануне Медведев написал пост о «коллеге из братской страны» - тот, по его словам, попытался переложить ответственность за свое поражение в войне на Россию, «решил заигрывать с НАТО, отправив супругу к врагам Москвы с печеньками».