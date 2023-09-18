Узбекистан поддержал Азербайджан

Узбекистан поддерживает антитеррористические мероприятия Азербайджана в Карабахе, заявил первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафоев.

«Мы рады достижениям Азербайджана во всех областях, особенно в восстановлении территориальной целостности и справедливости. Мы поддерживаем Азербайджан в его справедливой борьбе и приветствуем решимость правительства и народа Азербайджана восстановить и защитить территориальную целостность, несмотря на все трудности.

Уверен, что вскоре Азербайджан превратит Карабах в один из райских уголков мира, а Шуша раскроет свои объятия и примет гостей со всего мира, чтобы они могли насладиться его красотой», - сказал он.