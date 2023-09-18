Саакашвили призвал руководство Грузии передать власть оппозиции

Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прогнозирует скорую смену власти в стране и предлагает властям сесть за стол переговоров с оппозицией и мирно передать ей власть.

Интерфакс передает, что экс-глава Грузии сделал это заявление во время дистанционного включения на судебном заседании по одному из возбужденных против него уголовных дел.

«Воле народа никто не сможет противостоять, и события могут развиваться очень стремительно, по крайне тяжелому сценарию. Единственное, о чем я хочу сказать Иванишвили, ему надо сесть за стол переговоров с оппозицией по единственному вопросу - мирной передачи власти», - сказал Саакашвили.

Экс-президент коснулся ряда вопросов внешней и внутренней политики Грузии, в заключение заявил, что, несмотря на физическую слабость, его дух никто не сможет сломить, так как он является частью грузинского народа.