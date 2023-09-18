США не увидели риска в действиях Азербайджана

Американские солдаты в среду, как и планировалось, завершают совместные военные учения с армянскими войсками Eagle Partner 2023, на проведение учений не повлияла ситуация в Карабахе, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на представителя американской армии.

"Мы знали, что Азербайджан проводит военные операции, но мы не увидели в этом риска для наших солдат, поэтому они оставались в Армении во время учений", - заявил представитель военных США.