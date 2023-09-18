Нахчыванцы будут кататься на трамвае
В следующем году в Нахчыване планируется спроектировать трамвайную линию, говорится в утвержденном Кабинетом Министров плане мероприятий «Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы».
Согласно документу, исполнительным органом по данному вопросу является Министерство цифрового развития и транспорта.
Кроме того, в целях стимулирования использования электромоторных и гибридных транспортных средств в Нахчыване планируется введение налогово-таможенных льгот, расширение использования экологически чистых и безопасных транспортных средств (легковых автомобилей, автобусов и т.д.), а также установление зарядных пунктов для электромобилей.