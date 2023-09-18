Зеленский обратился к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к экс-президенту США Дональду Трампу с просьбой представить мирный план для Украины. Об этом украинский президент сказал в беседе с Вольфом Блицером из CNN 20 сентября после своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

При этом Зеленский подчеркнул, что компромиссы по территории для Киева неприемлемы: «Если идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира».

Стоит отметить, что ранее Трамп обещал закончить украинский конфликт за 24 часа, но конкретики своего плана не раскрывал.