На выставке представлена продукция военно-промышленного комплекса Ирана, в том числе беспилотники, средства ПВО и ракетное вооружение иранского производства. В частности, на мероприятии демонстрируются тактические ракетные комплексы и баллистические ракеты большой и средней дальности, а также «трофейные БПЛА американского производства».

Шойгу накануне прибыл в Тегеран для переговоров с военным командованием Ирана. В Минобороны РФ подчеркивали, что визит призван «способствовать укреплению российско-иранских военных связей». По данным агентства Tasnim, Шойгу намерен обсудить с военным руководством республики события в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере.

Утром 20 сентября Шойгу встретился с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани. На встрече он заявил, что сотрудничество между странами выходит на новый уровень, диалог развивается особенно интенсивно. Иран и Россия «нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников», подчеркнул глава российского Минобороны.