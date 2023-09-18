Украинские дроны долетели до Судана?

Источник из Вооруженных сил Украины на вопрос CNN о том, кто провел эту операцию, ответил, что это были «не суданские военные». На дополнительный вопрос о возможном участии Киева ответ был: «вероятно, за нее отвечают украинские спецслужбы».

CNN не получило подтверждения этой версии от своих источников в США. Однако отмечено, что такие атаки имеют специфические особенности, характерные для украинских операций с дронами, что также подтверждают эксперты.

Целью атак стали Силы быстрого реагирования (RSF) — военное формирование, пытающееся установить контроль в Судане после свержения правительства в 2021 году.

Ранее было известно, что ЧВК «Вагнер» поддерживает RSF, в том числе поставками оружия. Интересно отметить, что атаки произошли спустя два дня после доставки большой партии оружия ЧВК на базу RSF.