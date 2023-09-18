Протестующие вновь собираются в Ереване
Десятки протестующих начали собираться у здания кабмина в центре Еревана после появления информации о том, что представители армянских жителей Карабаха приняли решение прекратить огонь и вступить в переговоры с Азербайджаном. Об этом сообщают армянские СМИ.
Собравшиеся скандируют антиправительственные лозунги, требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Здание правительства оцеплено усиленным кордоном специальных сил полиции.
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