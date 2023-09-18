Украина получит французские истребители

Париж близок к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей из состава ВВС Франции. О возможной поставке стало известно Intelligence Online (IO).

По данным портала, недавно представители ВСУ совершили рабочую поездку во Францию, чтобы согласовать детали соглашения. Уточняется, что речь шла о приобретении ВВС ВСУ некоторого количества подержанных истребителей модели Mirage 2000D для нанесения воздушных ударов по наземным объектам.

Также известно, что несколько месяцев назад Париж неофициально начал подготовку украинских летчиков управлению самолетами Mirage 2000D и их вооружениями. В частности, обучение ведется на четырех авиабазах: Нанси-Оше, Мон-де-Марсан, Велизи и Роморантен-Лантене.