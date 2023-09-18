Польша пригрозила Украине

Польша может расширить список товаров, которые запрещены к ввозу из Украины. Об этом сообщает Polsat со ссылкой на главу польского правительства Матеуша Моравецкого.

Он подчеркнул, что это может произойти, если украинские власти и дальше будут накалять конфликт вокруг поставок зерновых.

Власти Польши с 00:00 16 сентября ввели бессрочный запрет на ввоз зерна из Украины.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава направила в ЕК ультиматум, в котором предупредила о планах самостоятельно продлить запрет на ввоз четырех видов украинского зерна, если это не сделает руководство ЕС.