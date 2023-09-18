Отличные результаты Азербайджана в рейтинге лучших европейских университетов
QS Quacquarelli Symonds, международное аналитическое агентство в области высшего образования и составитель рейтинга лучших университетов мира – QS World University Rankings, опубликовало новый рейтинг лучших университетов Европы 2024 года – QS Europe University Rankings 2024.
Учитывая достижения вузов с точки зрения признания в академических кругах и сообществах работодателей, вклада в развитие научных исследований, качества образовательной среды, интернационализации, академической мобильности и приверженности целям устойчивого развития, QS Europe University Rankings является единственным рейтингом европейских вузов, который публикуется влиятельным рейтинговым агентством.
В новый рейтинг вошли 688 высших учебных заведений из 42 стран – членов Совета Европы, включая восемь азербайджанских вузов – абсолютно рекордный показатель для Азербайджанской Республики за всю историю участия высших учебных заведений страны в глобальных рейтингах университетов.
В рейтинг лучших университетов Европы 2024 года (QS Europe University Rankings 2024) вошли Азербайджанский Государственный Экономический Университет (UNEC, 349 позиция), Университет Хазар (372 позиция), Бакинский Государственный Университет (414 позиция), Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности (434 позиция), Университет "АДА" (496 позиция), Азербайджанский Технический Университет (551-600 позиция), Бакинский Инженерный Университет (551-600 позиция) и Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительства (601+ позиция).
Результаты рейтинга свидетельствуют о ведущей роли Азербайджана в регионе, что подтверждается наиболее широким представительством в рейтинге среди других государств Кавказа: по количеству вузов-участников рейтинга Азербайджан опережает любую другую страну Кавказского региона более чем в два с половиной раза.
Сергей Христолюбов, региональный директор QS Quacquarelli Symonds, комментирует результаты рейтинга:
«Представительство азербайджанских вузов в рейтингах лучших университетов продолжает расти, что происходит, прежде всего, благодаря отличным показателям по индикаторам, связанным с репутацией и качеством образовательной среды.
Особого упоминания заслуживают позиции азербайджанских вузов в первой сотне рейтинга лучших университетов Европы 2024 года – QS Europe University Rankings 2024 по отдельным индикаторам: 21-е место Университета "АДА" по участию студентов вуза в программах международных стажировок, 70-е место Университета Хазар по количеству цитирований на одного преподавателя и сотрудника, 90-е место Бакинского Государственного Университета по соотношению количества преподавателей и студентов и 96-е место Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности по достижениям выпускников.
Обращают на себя внимание очень хорошие показатели Азербайджанского Государственного Экономического Университета по репутационным индикаторам, что во многом обеспечило первую строчку UNEC среди азербайджанских вузов – участников европейского рейтинга.
Отдельно хотелось бы отметить успешный дебют Азербайджанского Технического Университета в глобальных рейтингах университетов, за которым стоит слаженная работа руководителей и экспертов высшего учебного заведения.
Основной возможностью для дальнейшего продвижения азербайджанских вузов в рейтингах остаются развитие научно-исследовательского потенциала, расширение присутствия в высокоцитируемых научных изданиях и реализация стратегий по интернационализации».
Следует отметить, что методология рейтинга лучших университетов Европы – QS Europe University Rankings учитывает показатели высших учебных заведений по следующим 12 индикаторам:
- Академическая репутация (30 %): качественный индикатор, рассчитываемый на основе результатов опроса более 144 000 представителей академических кругов;
- Репутация среди работодателей (15 %): качественный индикатор, рассчитываемый на основе результатов опроса более 98 000 представителей организаций-работодателей;
- Индекс международных научных коллабораций (10 %): количественный индикатор, представляет собой соотношение количества зарубежных вузов, в соавторстве с учеными которых было опубликовано как минимум три научных работы с ненулевым цитированием за пятилетний период, и количества стран, в которых находятся эти вузы;
- Количество цитирований на одну публикацию (10 %): количественный индикатор научной производительности, который измеряет среднее количество цитирований на одну публикацию;
- Количество публикаций на одного преподавателя и сотрудника (5 %): количественный индикатор научной производительности, который измеряет среднее количество публикаций на одного преподавателя и сотрудника вуза;
- Соотношение количества преподавателей и студентов (5 %): количественный индикатор, который представляет собой соотношение количества студентов к общему числу преподавателей, что дает представление о вероятных размерах учебных групп в учебном заведении и, как следствие, возможностях для диалога преподавателей и студентов в ходе образовательного процесса;
- Доля иностранных преподавателей и сотрудников (5 %): первый из двух количественных индикаторов интернационализации, представляет собой отношение количества иностранных преподавателей и сотрудников к общему количеству преподавателей и сотрудников и свидетельствует о способности университета привлекать таланты со всего мира;
- Доля иностранных студентов и разнообразие их национального состава (5 %): второй из двух количественных индикаторов интернационализации, который рассчитывается на основе соотношения количества иностранных студентов к общему количеству студентов в учебном заведении и количества стран, студенты которых проходят обучение в высшем учебном заведении, и свидетельствует о способности университета привлекать таланты со всего мира;
- Доля иностранных студентов, прошедших обучение в вузе по программам студенческого обмена (2,5 %): первый из двух количественных индикаторов академической мобильности, представляет собой отношение количества иностранных студентов, прошедших обучение в вузе по программам студенческого обмена и студенческих стажировок, к общему количеству студентов в вузе; свидетельствует о степени вовлеченности высшего учебного заведения в программы академической мобильности;
- Доля студентов вуза, прошедших обучение в зарубежных вузах по программам студенческого обмена (2,5 %): второй из двух количественных индикаторов академической мобильности представляет собой отношение количества студентов вуза, прошедших обучение в зарубежных вузах по программам студенческого обмена и студенческих стажировок, к общему количеству студентов в вузе; свидетельствует о степени вовлеченности высшего учебного заведения в программы академической мобильности;
- Достижение целей устойчивого развития (5 %): агрегированный количественный индикатор, который рассчитывается на основе ряда показателей высшего учебного заведения, свидетельствующих о его вкладе в достижение целей устойчивого развития;
- Достижения выпускников (5 %): агрегированный количественный индикатор, который рассчитывается на основе доли выпускников, успешно трудоустроившихся в течение 15 месяцев после окончания вуза, и присутствия выпускников вуза в наиболее авторитетных списках ведущих политиков, бизнесменов, предпринимателей, деятелей культуры и искусства и др.