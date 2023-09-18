Отличные результаты Азербайджана в рейтинге лучших европейских университетов

QS Quacquarelli Symonds, международное аналитическое агентство в области высшего образования и составитель рейтинга лучших университетов мира – QS World University Rankings , опубликовало новый рейтинг лучших университетов Европы 2024 года – QS Europe University Rankings 2024.

Учитывая достижения вузов с точки зрения признания в академических кругах и сообществах работодателей, вклада в развитие научных исследований, качества образовательной среды, интернационализации, академической мобильности и приверженности целям устойчивого развития, QS Europe University Rankings является единственным рейтингом европейских вузов, который публикуется влиятельным рейтинговым агентством.

В новый рейтинг вошли 688 высших учебных заведений из 42 стран – членов Совета Европы, включая восемь азербайджанских вузов – абсолютно рекордный показатель для Азербайджанской Республики за всю историю участия высших учебных заведений страны в глобальных рейтингах университетов.

В рейтинг лучших университетов Европы 2024 года (QS Europe University Rankings 2024) вошли Азербайджанский Государственный Экономический Университет (UNEC, 349 позиция), Университет Хазар (372 позиция), Бакинский Государственный Университет (414 позиция), Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности (434 позиция), Университет "АДА" (496 позиция), Азербайджанский Технический Университет (551-600 позиция), Бакинский Инженерный Университет (551-600 позиция) и Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительства (601+ позиция).

Результаты рейтинга свидетельствуют о ведущей роли Азербайджана в регионе, что подтверждается наиболее широким представительством в рейтинге среди других государств Кавказа: по количеству вузов-участников рейтинга Азербайджан опережает любую другую страну Кавказского региона более чем в два с половиной раза.

Сергей Христолюбов, региональный директор QS Quacquarelli Symonds, комментирует результаты рейтинга:

«Представительство азербайджанских вузов в рейтингах лучших университетов продолжает расти, что происходит, прежде всего, благодаря отличным показателям по индикаторам, связанным с репутацией и качеством образовательной среды.

Особого упоминания заслуживают позиции азербайджанских вузов в первой сотне рейтинга лучших университетов Европы 2024 года – QS Europe University Rankings 2024 по отдельным индикаторам: 21-е место Университета "АДА" по участию студентов вуза в программах международных стажировок, 70-е место Университета Хазар по количеству цитирований на одного преподавателя и сотрудника, 90-е место Бакинского Государственного Университета по соотношению количества преподавателей и студентов и 96-е место Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности по достижениям выпускников.

Обращают на себя внимание очень хорошие показатели Азербайджанского Государственного Экономического Университета по репутационным индикаторам, что во многом обеспечило первую строчку UNEC среди азербайджанских вузов – участников европейского рейтинга.

Отдельно хотелось бы отметить успешный дебют Азербайджанского Технического Университета в глобальных рейтингах университетов, за которым стоит слаженная работа руководителей и экспертов высшего учебного заведения.

Основной возможностью для дальнейшего продвижения азербайджанских вузов в рейтингах остаются развитие научно-исследовательского потенциала, расширение присутствия в высокоцитируемых научных изданиях и реализация стратегий по интернационализации».

Следует отметить, что методология рейтинга лучших университетов Европы – QS Europe University Rankings учитывает показатели высших учебных заведений по следующим 12 индикаторам: