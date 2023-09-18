Протестующие в Сирии срывают плакаты Асада видео
В провинции Сувейда на юге Сирии продолжаются демонстрации, несмотря на попытки режима Асада запугать протестующих после инцидента со стрельбой на прошлой неделе, в результате которого были ранены три человека. Об этом сообщает The New Arab.
Сотни людей собрались на площади Карама в центре города Сувейда - родины друзского меньшинства в Сирии, где звучали призывы к свержению режима президента Башара Асада.
Духовный лидер друзов шейх Хикмат аль-Хиджри назвал это событие «совестью народа» и призвал защищать участников протеста.
По данным источника The New Arab, в понедельник вечером прошли демонстрации и в других населенных пунктах провинции.
Участники протеста сорвали портреты бывшего президента Сирии Хафеза Асада у входа в Дхибин и заменили их изображениями исторических личностей Сирии, известных своей борьбой против французского мандата в Сирии в начале 20 века.
Протестующие скандировали «Народ хочет свергнуть режим» и размахивали пятицветными друзскими флагами.
September 20, 2023