Европа попросит Китай утихомирить Россию

На заседании Совета Безопасности ООН, который состоится сегодня, президент Европейского совета Шарль Мишель напрямую обратится к Китаю с просьбой подтолкнуть Россию к "справедливому миру" в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, которому удалось ознакомиться с черновиком его речи.

Так, в своем выступлении Мишель будет призывать к "справедливому миру, который уважает Устав ООН и его основные принципы — территориальную целостность суверенной нации".

"Как ответственные нации, давайте объединим усилия, чтобы убедить Россию прекратить эту преступную войну, которая наносит ущерб многим", - говорится в проекте речи.

По словам дипломатов, вице-президент Китая Хань Чжэн находится в Нью-Йорке на ежегодной встрече мировых лидеров на Генассамблее ООН. Как ожидается, он примет участие в заседании Совбеза. На этом же заседании должен появиться также и президент Украины Владимир Зеленский.

Reuters напоминает, что Китай воздержался от голосования Генеральной Ассамблеи ООН за резолюцию с требованием к РФ немедленно вывести войска из Украины. В феврале 2022 года эта резолюция получила поддержку большинства стран-членов ООН.

"Пекин заявил, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, но – в знак беспокойства России по НАТО – считает, что все проблемы безопасности должны быть рассмотрены", – пишет агентство.