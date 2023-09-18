В Турции расстреляли племянника «Лоту Гули»
В Стамбуле неизвестные открыли огонь по машине Мухаммеда Гурбанова, приходящегося племянником убитому в Турции азербайджанскому «авторитету» Надиру Салифову (Лоту Гули), пишет турецкая пресса.
Сообщается, что неизвестный автомобиль стал преследовать машину, в которой находились Гурбанов, полицейский в отставке Йылмаз Демир, некий Мехмет Аджермен и грузинский азербайджанец Исрафил Оруджев, а приблизившись, был открыт огонь. В результате обстрелянный автомобиль врезался в дорожный знак.
Злоумышленники продолжили обстрел, а затем скрылись с места происшествия.
Отмечается, что Гурбанов, Аджермен и Оруджев были ранены, Демир скончался от полученных ранений.
Турецкая полиция расследует инцидент.