В Турции расстреляли племянника «Лоту Гули»

В Стамбуле неизвестные открыли огонь по машине Мухаммеда Гурбанова, приходящегося племянником убитому в Турции азербайджанскому «авторитету» Надиру Салифову (Лоту Гули), пишет турецкая пресса.

Сообщается, что неизвестный автомобиль стал преследовать машину, в которой находились Гурбанов, полицейский в отставке Йылмаз Демир, некий Мехмет Аджермен и грузинский азербайджанец Исрафил Оруджев, а приблизившись, был открыт огонь. В результате обстрелянный автомобиль врезался в дорожный знак.

Злоумышленники продолжили обстрел, а затем скрылись с места происшествия.

Отмечается, что Гурбанов, Аджермен и Оруджев были ранены, Демир скончался от полученных ранений.

Турецкая полиция расследует инцидент.