Вице-президент Турции: Флаг Азербайджана будет развеваться по всему Карабаху

Флаг Азербайджана будет развеваться по всему Карабаху, в каждом его уголке, заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на проходящем в Измире мероприятии под названием "Консультации с деловым миром".

По его словам, официальная Анкара поддерживает шаги Азербайджана по обеспечению своей территориальной целостности: "Карабах - это территория Азербайджана, и Турция поддерживает шаги Азербайджана".

Йылмаз отметил, что усилия тех, кто хочет создать в Карабахе серую зону, тщетны: "Президент Реджеп Тайип Эрдоган на сессии ООН еще раз конкретно указал на то, что Карабах - это территория Азербайджана. Стабильность на Южном Кавказе выгодна всем странам региона".