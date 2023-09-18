Иран и Россия против присутствия «чужаков» на Кавказе
Министры обороны России и Ирана Сергей Шойгу и Мухаммед Реза Аштиани сочли неприемлемым присутствие на Южном Кавказе нерегиональных сил. Об этом пишет Tasnim.
Министры обороны России и Ирана также обсудили ситуацию в Карабахе.
Мухаммед Реза Аштиани выразил убежденность, что платформа «3+3» создаст возможности для решения проблем в регионе мирным путем.
Он вновь отметил, что территориальная целостность стран региона и защита международных границ – это «красная линия для Ирана».
Аштиани и Шойгу также сочли неприемлемым присутствие на Южном Кавказе нерегиональных сил.