Иран и Россия против присутствия «чужаков» на Кавказе

Министры обороны России и Ирана Сергей Шойгу и Мухаммед Реза Аштиани сочли неприемлемым присутствие на Южном Кавказе нерегиональных сил. Об этом пишет Tasnim.

Министры обороны России и Ирана также обсудили ситуацию в Карабахе.

Мухаммед Реза Аштиани выразил убежденность, что платформа «3+3» создаст возможности для решения проблем в регионе мирным путем.

Он вновь отметил, что территориальная целостность стран региона и защита международных границ – это «красная линия для Ирана».

Аштиани и Шойгу также сочли неприемлемым присутствие на Южном Кавказе нерегиональных сил.