В ходе антитеррористических мероприятий Азербайджан подходил ко всем целям селективно и внимательно, осторожно и чутко, ни один гражданский объект не был поражен, ни одно гражданское лицо не пострадало, сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Помощник президента отметил, что во время антитеррористических мероприятий на телефоны жителей Карабаха были отправлены SMS с предупреждением держаться подальше от военных объектов.

Хикмет Гаджиев заявил, что целью Азербайджана является мирная интеграция армянских жителей Карабаха:«Мы выступаем за нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Однако присутствие на территории независимой Азербайджанской Республики 10-тысячной военной силы было неприемлемо».

«Вчера жители Карабаха в очередной раз на государственном уровне были приглашены в азербайджанский город Евлах для проведения обсуждений и диалога. К сожалению, вчера это не было должным образом оценено противоположной стороной», - указал помощник президента.

По словам Гаджиева, Азербайджан готов к проведению переговоров с представителями армянских жителей Карабаха на встрече, которая состоится 21 сентября в Евлахе.

Помощник президента также указал, что нет никакой необходимости проводить заседание Совбеза ООН по Карабаху. По его словам, азербайджанскую сторону беспокоят заявления некоторых стран против Азербайджана. Несмотря на это, международная общественность и партнеры постоянно информируются в связи с этими вопросами: «До их внимания доведена законная обеспокоенность Азербайджана. К сожалению, не думаем, что односторонние заявления служат мирной повестке».

По мнению помощника президента, со стороны ООН нет необходимости в применении какого-либо инструмента. Гаджиев добавил, что подобные важные вопросы требуют решения на местах на локальном уровне: «Если будет созвано такое заседание, оно не будет полезным и эффективным. Нам не хотелось бы, чтобы эта хрупкая ситуация еще больше ухудшилась. То есть необходимости в проведении этого заседания нет. Если заседание состоится, Азербайджан готов выразить свою законную обеспокоенность».