Помощник президента: Азербайджан подготовил план реинтеграции армян обновлено 18:18
В ходе антитеррористических мероприятий Азербайджан подходил ко всем целям селективно и внимательно, осторожно и чутко, ни один гражданский объект не был поражен, ни одно гражданское лицо не пострадало, сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Помощник президента отметил, что во время антитеррористических мероприятий на телефоны жителей Карабаха были отправлены SMS с предупреждением держаться подальше от военных объектов.
Хикмет Гаджиев заявил, что целью Азербайджана является мирная интеграция армянских жителей Карабаха:«Мы выступаем за нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Однако присутствие на территории независимой Азербайджанской Республики 10-тысячной военной силы было неприемлемо».
«Вчера жители Карабаха в очередной раз на государственном уровне были приглашены в азербайджанский город Евлах для проведения обсуждений и диалога. К сожалению, вчера это не было должным образом оценено противоположной стороной», - указал помощник президента.
По словам Гаджиева, Азербайджан готов к проведению переговоров с представителями армянских жителей Карабаха на встрече, которая состоится 21 сентября в Евлахе.
Помощник президента также указал, что нет никакой необходимости проводить заседание Совбеза ООН по Карабаху. По его словам, азербайджанскую сторону беспокоят заявления некоторых стран против Азербайджана. Несмотря на это, международная общественность и партнеры постоянно информируются в связи с этими вопросами: «До их внимания доведена законная обеспокоенность Азербайджана. К сожалению, не думаем, что односторонние заявления служат мирной повестке».
По мнению помощника президента, со стороны ООН нет необходимости в применении какого-либо инструмента. Гаджиев добавил, что подобные важные вопросы требуют решения на местах на локальном уровне: «Если будет созвано такое заседание, оно не будет полезным и эффективным. Нам не хотелось бы, чтобы эта хрупкая ситуация еще больше ухудшилась. То есть необходимости в проведении этого заседания нет. Если заседание состоится, Азербайджан готов выразить свою законную обеспокоенность».
* * * 18:04
Азербайджан подготовил план интеграции армянского населения Карабаха, заявил на брифинге в Баку помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Соответствующие государственные структуры разработали план широкой социально-экономической интеграции армянского населения Карабаха», - подчеркнул Гаджиев.
Как заявил в ходе брифинга специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, «сегодня было преодолено главное препятствие на пути мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном».
Амирбеков указал на многочисленные попытки Азербайджана найти решение вопроса незаконного иностранного военного присутствия на своей территории на различных международных платформах, но без конкретных результатов.
«Таким образом, как и в течение последних нескольких лет, Азербайджан был вынужден решать этот вопрос самостоятельно», - добавил он, выразив оптимизм относительно реализации сегодняшних договоренностей армянской стороной.
*** 17:42
Азербайджан получил гарантии разоружения армянских войск в Карабахе, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Мы получили гарантии того, что ВС Армении в Карабахском регионе будут разоружены, покинут посты, все военное оборудование будет передано Азербайджану, тяжелая техника – все это будет передаваться в координации с РМК", - заявил Гаджиев в ходе брифинга, организованного для дипломатов и журналистов зарубежных стран.
Как заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев, Азербайджан был вынужден провести локальные антитеррористические мероприятия.
По его словам, Армения пытается выиграть время: "Армения уже почти три года пытается выиграть время. Именно поэтому мы были вынуждены пойти на проведение антитеррористических мероприятий".
*** 17:16
В МИД Азербайджана проходит брифинг, связанный с контртеррористическими мероприятиями в Карабахе.
Дипломатов информируют помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков и заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев.