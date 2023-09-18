На мексиканском пляже Аквила в штате Мичоакан молния ударила в двух человек, которые впоследствии скончались, сообщает La Nación.

Очевидцы разместили видео инцидента в социальных сетях, на котором видно, как молния поразила женщину в голову, что привело к ее мгновенной смерти.

Мужчина, который находился рядом, получил тяжелые ожоги. Его экстренно отправили в больницу, однако врачам не удалось спасти мужчину.

Есть сообщения о еще одном пострадавшем от удара молнии.