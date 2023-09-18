Спикер Госдумы: Ситуация в Карабахе – внутреннее дело Азербайджана

Ситуация в Карабахе является внутренним делом Азербайджана, поскольку Армения признала его территориальную целостность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В октябре 2022 года в Праге состоялся саммит под эгидой Евросоюза, на котором Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации СНГ от 1991 года. Это значит, что обе стороны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга в границах бывших советских республик», – написал российский спикер в Telegram.

По словам Володина, после этого, в мае 2023 года, это было повторно подтверждено в Брюсселе. «...Исходя из этих решений, с юридической точки зрения сегодня Баку действует на своей территории. Ситуация в Карабахе – внутреннее дело Азербайджана», – отметил Володин.