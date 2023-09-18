В результате начала вчера примерно в 13:00 антитеррористических мероприятий и их успешного завершения Азербайджан восстановил свой суверенитет, сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу.

Отметив, что в результате антитеррористических мероприятий азербайджанские военные продемонстрировали большой героизм, отвагу и профессионализм, глава государства подчеркнул: «В условиях сложного рельефа, при наличии укреплений, возводимых противником на протяжении многих лет в результате больших инженерных работ, несмотря на расположение вражеских позиций на возвышенностях и в выгодных местах, наши военные проявили героизм, профессионализм и за короткое время на всех направлениях добились значительных военных успехов. Была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении. Была уничтожена и выведена из строя военная техника».

Глава государства также сказал, что с момента окончания Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора. Вчерашний (19 сентября - ред.) теракт стал событием из этой категории.

Президент Алиев отметил, что после Второй Карабахской войны до установления пограничного пропускного пункта «Лачин» мины были незаконно завезены из Армении в Карабахский регион Азербайджана и установлены в различных местах.

Глава государства подчеркнул, что «перед началом операции я еще раз дал всем нашим воинским формированиям серьезное поручение о том, чтобы армянское население, проживающее в Карабахском регионе, не попало под удар в результате антитеррористических мероприятий, и гражданское население должно быть защищено».

«Мы добились этого, используя высокоточное оружие, и в то же время гражданское население почувствовало себя полностью защищенным благодаря профессионализму наших Вооруженных сил. В то же время было дано указание не наносить никаких ударов по гражданской инфраструктуре, выводить из строя только военную инфраструктуру», - отметил глава государства.