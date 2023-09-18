Представитель президента о возможности введения санкций против Баку

Представитель президента Азербайджана по специальным поручениям посол Эльчин Амирбеков на брифинге для аккредитованных в Азербайджане представителей дипкорпуса обратился к заинтересованным странам с просьбой подумать дважды, прежде чем предпринимать какие-либо шаги в отношении Азербайджана, которые могут поставить эту хрупкую ситуацию под угрозу.

«Мы обращаемся к тем, кто стремится созвать заседание Совета Безопасности ООН, с призывом подумать, насколько полезными могли бы быть эти шаги для продвижения общей повестки дня в области мира», - сказал он.

Эльчин Амирбеков надеется, что «это послание Азербайджана будет услышано, и встреча не повлияет негативно на нормализацию».

Представитель президента призвал не относиться серьезно к информации о возможном введении санкций против Азербайджана. По его словам, это явно провокационный акт, направленный на подрыв складывающейся хрупкой ситуации, соглашение о которой было достигнуто сегодня.

«Устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном - трудная задача. К сожалению, Европарламент в течение некоторого времени придерживается негативной традиции очень деструктивных, односторонних, предвзятых, ошибочных оценок. Не считаю, что этот орган сохранил какой-либо авторитет с точки зрения возможного вклада в мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, по очевидным причинам, на которых я не хотел бы сегодня останавливаться», - сказал Амирбеков.

Э.Амирбеков считает, что сейчас очень важно для всех тех, кто хочет помочь Азербайджану и Армении достичь мира, воздержаться от подобных деструктивных и предвзятых действий, которые в принципе неэффективны.