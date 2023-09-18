Помощник президента о мирном договоре с Арменией, Зангезурском коридоре, гибридной войне...

«Мы выступаем за нормализацию отношений с Арменией. Но присутствие многотысячной военной силы на территории независимого Азербайджана было неприемлемым», - сказал Гаджиев.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая на брифинге в МИД Азербайджана для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Баку, подтвердил готовность Азербайджана к подписанию мирного договора с Арменией.

По его словам, Баку готов к подписанию мирного договора с Ереваном: «Для нас важна не платформа, где обсуждается мирный договор, а что именно обсуждается. В принципе, 70% текста мирного договора согласовано. Мы еще раз подчеркиваем готовность к подписанию мирного договора».

Гаджиев подчеркнул, что Армения в течение последних месяцев вела гибридную войну против Азербайджана. «С одной стороны Ереван признает территориальную целостность Азербайджана, но его дипломатические шаги показывают иное. Эта логика нам не ясна. …Мы видим элементы гибридной войны Армении против Азербайджана, что в свою очередь не приводит к нормализации отношений с Азербайджаном, а также к миру в регионе. Тем не менее, мы, находясь в постоянном контакте с нашими партнерами, выражаем надежду на нормализацию отношений с Арменией», - сказал Гаджиев.

Гаджиев также заявил, что Армения продолжает создавать проблемы открытию Зангезурского коридора.

«Сложилась совершенно неконструктивная атмосфера по всем компонентам мирной повестки дня - армяно-азербайджанскому мирному договору, делимитации границ, открытию транспортных линий. Виновата в этом армянская сторона. Одним из обязательств, взятых на себя Арменией в рамках Трехстороннего заявления, было обеспечение соединения Нахчывана с основной частью Азербайджана. Но она не выполнила эти обязательства и продолжает создавать проблемы открытию Зангезурского коридора», - сказал помощник президента.

Хикмет Гаджиев также заявил, что позиция Азербайджана заключается в том, что региональные вопросы должны решаться в регионе, и Азербайджан является сторонником этой повестки дня: «Регион Южного Кавказа уже давно страдает от конфликтов, угроз. Армения, в свою очередь, не должна становиться инструментом в реализации подобной политики».