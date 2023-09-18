В Карабахе обстреляли автомобиль с российскими миротворцами: есть погибшие
20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия.
В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли, сообщает Минобороны РФ.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов.
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