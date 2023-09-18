Кадыров: «Я жив-здоров»

Пребывание главы Чечни Рамзана Кадырова в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ) было связано не с его здоровьем, а с самочувствием его дяди, Магомеда Кадырова. Об этом глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров утверждает, что во время служебной командировки приезжал в ЦКБ, чтобы навестить родственника. Также он прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья. Кадыров заявил, что даже в случае его болезни шумихи быть не должно.

«Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс - теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям», - заявил Кадыров.

Ранее в Telegram-каналах начали распространяться слухи о болезни чеченского лидера. В ответ Кадыров выложил видео с прогулки, заявив, что находится в нормальном состоянии.