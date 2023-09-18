Польша выставила Украине многомиллиардный счет за помощь

Глава фракции «Конфедерация» в Сейме Польши Кшиштоф Босак выставил Украине счет за всю помощь, оказанную Варшавой. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

«Украина жалуется на Польшу в ВТО, а сегодня мы выставляем счет Украине!» - сказано в записи. К посту прикреплен ролик, в котором Босак стоит рядом с посольством Украины в Варшаве с чеком, на котором написана сумма в 101,3 миллиарда злотых (23,5 миллиарда долларов).

А бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в Фейсбуке в шутку предложил объявить Польше войну. «Я думаю, что мы не дорабатываем. Нужно объявить Польше войну. Вот так будет очень похоже на 100 лет назад. Правда, и конец будет тот же, но, видимо, нам этого очень хочется», - написал Арестович.

Он назвал действия украинских властей в ходе конфликта с Польшей из-за эмбарго на украинскую агропродукцию «политическим самоубийством», которое объясняет тем, что во власти оказались «случайные люди», которые, «получив исторический шанс, не знают, как им распорядиться».

100 лет назад Украинская Народная Республика прекратила свое существование после захвата территории Украины Красной армией.