Сборная Азербайджана по футзалу провела второй матч в элитном отборочном раунде чемпионата мира-2024.

В Баку наша команда играла против национальной сборной Нидерландов и разгромила соперника со счетом 6:1.

В составе сборной Азербайджана по два мяча забили Рафаэль Вилела (2-я и 19-я минуты) и Фелипиньо (18-я и 36-я). Еще по голу на счету Галло (8-я) и Манеки (15-я).

Гости свой единственный мяч забили на 37-й минуте усилиями Илиасса Бузита.

Напомним, в первой игре отбора Азербайджан проиграл в Румынии со счетом 1:3. Также в нашей группе выступает Казахстан. После 2 туров у казахов 6 очков. У Азербайджана и Румынии по 3 очка, у Нидерландов очков нет.

Следующий матч сборная Азербайджана проведет 6 октября в Баку против Казахстана.

Также в нашей группе выступают Казахстан и Нидерланды. С Нидерландами наша команда сыграет свой следующий матч. Он состоится 20 сентября в Баку.

Четыре сборные сыграют в два круга. Победитель группы напрямую попадет в финальную стадию чемпионата мира.

Всего в элитном раунде 20 команд, которые поделены на пять групп. Четыре лучшие сборные среди занявших 2-е места сыграют в плей-офф, где определят еще двух участников ЧМ. Таким образом, Европу на мундиале, который пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года, представят семь сборных.

Напомним, что сборная Азербайджана начала борьбу в отборе с основного раунда, где заняла 2-е место в группе с Польшей и Грецией и вышла в элитный раунд.