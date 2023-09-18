Ильхам Алиев о погибших в ходе антитеррористических мероприятий военных

«К сожалению, в ходе антитеррористических мероприятий у нас есть шехиды. Да упокоит Аллах души наших шехидов. У нас были и раненые солдаты и офицеры. Да исцелит их Аллах». Об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу.

Подчеркнув, что погибшие отдали свои жизни за Родину, за справедливость, за суверенитет Азербайджана, глава государства сказал, что светлая память о них будет жить в сердцах азербайджанского народа.