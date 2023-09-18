«Я уже говорил об этом, хочу сказать еще раз: армянское население Карабаха – это наши граждане». Так сказал президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

Глава государства выразил уверенность, что «армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит поворот к лучшему, потому что наше намерение – строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет и вражды».

Ильхам Алиев, подчеркнув, что создание новой ситуации в регионе неизбежно, отметил: «Потому что после того, как криминальный режим хунты сдался, этот источник напряженности, это ядовитое гнездо остается в истории, и проживающее в Карабахе армянское население наконец может спокойно вздохнуть».