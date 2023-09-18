Алиев: «У нас нет проблем с армянским народом…» обновлено 22:19
«Я уже говорил об этом, хочу сказать еще раз: армянское население Карабаха – это наши граждане». Так сказал президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу.
Глава государства выразил уверенность, что «армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит поворот к лучшему, потому что наше намерение – строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет и вражды».
Ильхам Алиев, подчеркнув, что создание новой ситуации в регионе неизбежно, отметил: «Потому что после того, как криминальный режим хунты сдался, этот источник напряженности, это ядовитое гнездо остается в истории, и проживающее в Карабахе армянское население наконец может спокойно вздохнуть».
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Карабах – это территория Азербайджана, и это признает весь мир, в том числе это уже поняло руководство Армении, заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу.
«Если в свое время оно говорило, что «Карабах – это Армения, и точка», то сейчас говорит «Карабах – это Азербайджан», и не только говорит, даже не забывает указывать размеры нашей территории. Правда, оно сделало это не по своей воле, а было вынуждено сделать это благодаря «железному кулаку». Но факт налицо. Какой статус может быть после признания Арменией Карабаха составной частью Азербайджана у криминального режима, который 30 лет бесчинствовал в Карабахе? Какие у него могут быть государственные атрибуты? Какие могут быть выборы?», - отметил глава государства.
Президент Алиев в обращении к народу также сказал, что начался процесс вывода с позиций незаконных армянских вооруженных формирований. Глава азербайджанского государства отметил, что, приняв условия Азербайджана, они, в том числе, начали сдавать и оружие.
«Спрашивается: кому было выгодно довести ситуацию до такого состояния? Ведь сразу после Второй Карабахской войны мы, выражая свою справедливую обеспокоенность, неоднократно обращались к руководству Армении, их покровителям за рубежом и другим сторонам, говорили, что присутствие Вооруженных сил Армении на азербайджанской территории незаконно, и этому должен быть положен конец. Мы говорили, что незаконный режим хунты должен свернуть свой так называемый флаг, который является не более чем куском ткани, положить его себе в карман и покинуть наши земли. Это наше суверенное право», - заявил президент Азербайджана.