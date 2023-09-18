Резкое заявление Зеленского в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский, выступив в среду перед Советом Безопасности ООН, покинул зал до того, как там появился министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Таким образом, Зеленский и Лавров не окажутся одновременно в одном зале», — констатирует ТАСС.

Агентство отмечает, что во время выступления Зеленского в зале были представители российской миссии в ООН во главе с Василием Небензей.

Владимир Зеленский, выступая, назвал представителей России в Совбезе ООН лжецами, сказал, что именно имеющееся у России право вето завело ООН в тупик, и предложил изменить правила применения вето.