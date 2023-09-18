Резкое заявление Зеленского в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский, выступив в среду перед Советом Безопасности ООН, покинул зал до того, как там появился министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Таким образом, Зеленский и Лавров не окажутся одновременно в одном зале», — констатирует ТАСС.
Агентство отмечает, что во время выступления Зеленского в зале были представители российской миссии в ООН во главе с Василием Небензей.
Владимир Зеленский, выступая, назвал представителей России в Совбезе ООН лжецами, сказал, что именно имеющееся у России право вето завело ООН в тупик, и предложил изменить правила применения вето.
«Все в мире видят, что именно делает ООН недееспособной. В этом кресле в Совете Безопасности, которое Россия заняла незаконно путем закулисных манипуляций после распада Советского Союза, сидят лжецы, чья работа — оправдывать агрессию и геноцид, которые совершает Россия. Вето в руках агрессора — вот то, что загнало ООН в тупик. Будьте вы кем угодно. имеющаяся система ООН все равно делает вас меньше, чем право вето, которое есть только у нескольких, и которое используется одним — Россией — во вред всем другим членам ООН», - заявил Зеленский.
Украинский президент предложил провести состоящую из трех частей реформу ООН, ее Совбеза и полномочий его постоянных членов: дать Генассамблее (собранию всех стран ООН) право преодолевать вето постоянного члена Совбеза квалифицированным большинством в две трети с нормами представленности всех частей света; увеличить число постоянных членов Совбеза за счет Германии, Африканского союза, стран Латинской Америки и других государств; разработать систему предотвращения покушений на территориальную целостность государств, в том числе ввести автоматическое рассмотрение вопроса о санкциях ООН в отношении агрессора в случае, если какая-либо страна заявляет об агрессии против нее; приостанавливать полномочия постоянного члена Совбеза, если он уличен в агрессии.
После Зеленского в Совбезе выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, который обвинил Россию в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
«Россия ежедневно совершает в Украине военные преступления и преступления против человечности», — цитирует Блинкена AFP.