Два условия Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, назвал два условия достижения полного прекращения боевых действий с Россией: вывод российских войск, включая Черноморский флот, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года, а также возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, передает «Страна.ua».

«Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий», — сказал Зеленский.

Осенью прошлого года президент Украины представил формулу достижения мира в войне с Россией. План, состоящий из девяти пунктов, включает положения о выводе российских войск с территории Украины и возвращении к международно признанным границам 1991 года. В августе мирный план обсуждался на саммите в Саудовской Аравии. Офис президента Украины сообщал, что формулу мира поддержали 63 страны.