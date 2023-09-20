Минобороны Азербайджана о гибели миротворцев в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением в связи с гибелью российских миротворцев.
В заявлении говорится: «20 сентября в результате обстрела автомобиля «УАЗ Патриот» миротворческого контингента Российской Федерации вблизи населенного пункта Джанятаг был зафиксирован факт трагической гибели военнослужащих миротворческого контингента. Для расследования всех обстоятельств случившегося следственные органы Азербайджана и России сообща работают на месте».
Минобороны Азербайджана выражает соболезнования руководству Министерства обороны РФ, командованию российского миротворческого контингента, семьям и близким погибших военнослужащих.