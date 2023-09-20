Словесная перепалка постпреда России и премьера Албании из-за Зеленского

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил недовольство тем, что президент Украины Владимир Зеленский будет выступать в начале заседания Совета Безопасности. Об этом пишет «Европейская правда».

Небензя возмутился тем, что Владимир Зеленский – президент Украины, которая в этом году не входит в состав непостоянных членов Совбеза – будет выступать вторым после генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Премьер-министр Албании Эди Рама, который председательствует в Совбезе, пояснил, что порядок выступлений давно согласован и не вызвал возражений участников перед заседанием. «Албанское председательство хочет заверить российских коллег, что это не спецоперация, а продолжение длительной и устоявшейся практики, которая полностью соответствует положениям ООН», – сказал Рама.

Небензя в ответ сказал: «Если сегодня вы ударите молотком (речь идет о молотке, которым председательствующее государство формально начинает заседание – ред.), тем самым реализуя свое решение, албанское председательство будет запятнано».

На это Рама ответил: «Остановите войну, и Зеленский не будет выступать».