Президент: Недалек тот день, когда Азербайджан и Армения урегулируют все вопросы...

«Мы не обвиняли армянский народ в Ходжалинском геноциде, разрушении наших городов, сел, вскрытии могил. Мы обвиняли элементы преступного режима, его лидеров. Мы привлекаем их к ответственности и будем это делать. Некоторые из них уже получили заслуженное наказание, остальные тоже получат», - отметил глава азербайджанского государства.

Несмотря на всю несправедливость, несмотря на все преступления, совершенные преступным армянским режимом, мы никогда не обвиняли армянский народ в этих преступлениях. Об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу 20 сентября.

Президент Алиев также заявил, что Азербайджан предлагает «силам, которые находятся далеко от нашего региона, но преследуют свою политическую повестку дня и используют армянский народ как инструмент, эксплуатируют его и в трудный момент, как говорится, предали его, мошенникам и коррумпированным политикам отстать от нас».

Отметив, что позиция, продемонстрированная армянским государством вчера и сегодня, вселяет надежду, президент Ильхам Алиев сказал, что недалек тот день, когда Азербайджан и Армения урегулируют имеющиеся между ними вопросы, подпишут мирный договор, и страны Южного Кавказа начнут работать над будущим сотрудничеством в трехстороннем формате.

«Должен также сказать, что те, кто пренебрежительно смотрит на нас, зарится на наши земли, не может переварить наши успехи, никогда не должны забывать, что «железный кулак» на месте, и он всегда будет на месте! Никто не может говорить с нами на языке диктата и ультиматума! Пусть никто этого не забывает! И пусть не забывает, что Карабах – это Азербайджан!» - сказал Ильхам Алиев.