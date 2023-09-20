В среду, 20 сентября, председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о ситуации в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Председатель Евросовета Шарль Мишель выразил обеспокоенность событиями в регионе.

Президент Ильхам Алиев сказал, что формирования армянских вооруженных сил в Карабахском регионе Азербайджана вчера (19 сентября - ред.) совершили террористические акты, в результате чего погибли сотрудники полиции и гражданские лица. В ответ на это Азербайджан вынужден был принять антитеррористические меры локального характера.

Коснувшись достигнутого сегодня (20 сентября - ред.) соглашения о прекращении антитеррористических мероприятий, глава азербайджанского государства отметил, что вывод формирований армянских вооруженных сил из Карабаха, сложение оружия незаконными вооруженными отрядами и их разоружение, предстоящая в Евлахе встреча являются позитивными шагами. Президент Ильхам Алиев сказал, что на евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами карабахских армян, а также их обязанностями на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики, в том числе с их культурными, религиозными, муниципальными и другими правами.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан осуществляет это в контексте своих внутренних дел.

Президент Азербайджана коснулся и поддержки региональной мирной повестки дня, сказал, что односторонние шаги могут дать абсолютно противоположный эффект. Ильхам Алиев отметил, что достигнутые результаты окажут позитивное влияние и на продвижение переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном.

Шарль Мишель, в свою очередь, расценил прекращение антитеррористических мероприятий как позитивный факт, выразил надежду на обеспечение режима прекращения огня. Шарль Мишель также позитивно оценил предстоящую встречу в Евлахе.