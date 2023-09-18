В Баку опровергли заявление Еревана
Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию оборонного ведомства Армении о якобы обстреле азербайджанскими военными позиций ВС Армении.
«Распространенная Министерством обороны Армении информация о якобы имевшем место 20 сентября примерно в 22:50 обстреле подразделениями азербайджанской армии позиций вооруженных сил Армении в Зодском направлении не соответствует действительности. Категорически опровергаем эту информацию», - заявили в азербайджанском военном ведомстве.