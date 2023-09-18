Детали переговоров глав МИД Азербайджана и Израиля

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился в среду, 20 сентября, с министром иностранных дел Государства Израиль Эли Коэном.

Как сообщили в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, стороны выразили готовность и впредь активно развивать политический диалог на различных уровнях по всем аспектам двусторонних отношений, носящих стратегический характер, а также по международным и региональным вопросам.