Детали переговоров глав МИД Азербайджана и Израиля
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился в среду, 20 сентября, с министром иностранных дел Государства Израиль Эли Коэном.
Как сообщили в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, стороны выразили готовность и впредь активно развивать политический диалог на различных уровнях по всем аспектам двусторонних отношений, носящих стратегический характер, а также по международным и региональным вопросам.
Было отмечено, что между двумя странами налажено тесное сотрудничество в области экономики, безопасности, туризма, образования, торговли, высоких технологий и других сферах. В этом контексте получила одобрение успешная деятельность совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Государства Израиль. Выражена уверенность в том, что открытие в Израиле торгового и туристического представительств Азербайджана, а также учреждение посольства внесут вклад в развитие двустороннего сотрудничества.
Джейхун Байрамов подробно проинформировал Эли Коэна о военно-политических провокациях Армении и созданного ею режима, подчеркнул, что основная цель проведенных в ответ на эти провокации антитеррористических мероприятий заключалась в утверждении мира и стабильности в регионе, разоружении незаконных сил и роспуске сепаратистского режима.
В то же время министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сказал, что его страна заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном.