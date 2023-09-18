Блинкен знает, на что рассчитывает Путин
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал не забывать об ужасах войны, с которыми сталкиваются жители Украины. Его заявления приводит Deutsche Welle.
«Из удобной удаленности этого зала очень легко утерять из виду, каково приходится украинским жертвам российской агрессии», - заявил он в среду, 20 сентября, на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
Блинкен привел конкретные примеры военных преступлений, указав, что Россия наносит удары по жилым домам, похищает детей, держит украинцев под стражей в нечеловеческих условиях, разрушает склады с гуманитарной помощью и зернохранилища.
«Это то, что ежедневно переживают украинские семьи. Это то, что они переживают уже на протяжении 574 дней этого вторжения. Это то, что они будут переживать завтра и днем позже», - заявил глава Госдепартамента США.
По словам Блинкена, президент России Владимир Путин рассчитывает, что ему достаточно продолжать насилие, и Украина, и мировое сообщество когда-нибудь сломятся. «Но украинцы не сдадутся. И мы тоже не сдадимся», - заверил Блинкен.
В своем выступлении госсекретарь США также прокомментировал сомнения стран так называемого Глобального Юга, которые заявляют, что война в Украине мешает мировому сообществу взяться за решение других неотложных проблем, таких как климатический кризис или увеличение экономических шансов в мире.
«Это ошибочная постановка вопроса. Мы можем и должны делать и то, и другое. И мы делаем и то, и другое», - подчеркнул Энтони Блинкен.