Блинкен знает, на что рассчитывает Путин

Блинкен привел конкретные примеры военных преступлений, указав, что Россия наносит удары по жилым домам, похищает детей, держит украинцев под стражей в нечеловеческих условиях, разрушает склады с гуманитарной помощью и зернохранилища.

«Из удобной удаленности этого зала очень легко утерять из виду, каково приходится украинским жертвам российской агрессии», - заявил он в среду, 20 сентября, на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал не забывать об ужасах войны, с которыми сталкиваются жители Украины. Его заявления приводит Deutsche Welle.

«Это то, что ежедневно переживают украинские семьи. Это то, что они переживают уже на протяжении 574 дней этого вторжения. Это то, что они будут переживать завтра и днем позже», - заявил глава Госдепартамента США.

По словам Блинкена, президент России Владимир Путин рассчитывает, что ему достаточно продолжать насилие, и Украина, и мировое сообщество когда-нибудь сломятся. «Но украинцы не сдадутся. И мы тоже не сдадимся», - заверил Блинкен.

В своем выступлении госсекретарь США также прокомментировал сомнения стран так называемого Глобального Юга, которые заявляют, что война в Украине мешает мировому сообществу взяться за решение других неотложных проблем, таких как климатический кризис или увеличение экономических шансов в мире.

«Это ошибочная постановка вопроса. Мы можем и должны делать и то, и другое. И мы делаем и то, и другое», - подчеркнул Энтони Блинкен.